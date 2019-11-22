Путин вручил орден Дружбы вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой

Глава государства также особо выделил уровень поддержки русского языка в дружественной республике.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Ново-Огарёве вручил орден Дружбы вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

— Эта госнаграда, с одной стороны, вроде формальная вещь, но с другой — это сознательное решение. И не потому, что вы приехали, а связано с вашей работой, деятельностью по поддержанию межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они находятся. Мы высоко ценим это. Само название ордена отражает то, что вы делаете в развитии контактов между Азербайджаном и Россией. Это орден Дружбы. Спасибо за вашу работу и вашу дружбу, — сказал российский лидер.

В ответ Алиева отметила, что Путин в поздравительном письме назвал её настоящим другом РФ, и призналась, что очень рада такой оценке от президента России.

Глава государства также особо выделил уровень поддержки в Азербайджане русского языка.

— Это одна из стран бывшего СССР, где отношение к русской культуре и языку, мы чувствуем, поддерживается на самом высоком уровне, — отметил Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что поддерживает доверительные отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он просил Мехрибан передать супругу, что будет иметь удовольствие встретиться с ним 20 декабря.