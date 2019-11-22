В Калининграде автобус протаранил центральный рынок — видео

В Калининграде у центрального рынка в цветочный павильон влетел пассажирский автобус. В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения.

Директор рынка Сергей Званок рассказал, что совместно с полицией и МЧС на месте работают сотрудники службы безопасности рынка.

— Никто не пострадал, только оцарапалась продавец одного из павильонов. На наших камерах виден момент, как автобус резко съезжает с проезжей части на тротуар. <...> Полиция уже приходила, смотрели видео, — отметил Званок.

По словам одного из продавцов, пострадал только его товар, а самого его не было на месте.

Водитель автобуса рассказал, что, когда он поворачивал на зелёный, его подрезал джип. От удара автобус занесло.

На месте аварии в скорую отвели испуганную женщину с плачущим ребёнком. 14-летняя девочка находилась на переднем сиденье автобуса.

Подробности уточняются.