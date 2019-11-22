Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Нюра из "Трёх тополей на Плющихе" сообщила главе государства, что её любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок.

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина попросила российского лидера Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре. Подробности разговора рассказал актёр Андрей Чубченко, который сопровождал Доронину после церемонии вручения государственных наград в Кремле.

— В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе. Особенно её волнует, что все её любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актёрам роли и надбавки, — цитирует Чубченко РИА "Новости".

По словам звезды легендарного фильма "Три тополя на Плющихе", без надбавок зарплаты артистов составляют всего около 25 тысяч рублей.

Напомним, Путин 21 ноября вручил госнаграды в Кремле. В частности, глава государства присвоил звание Героя России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим А321 в кукурузное поле в Подмосковье. Ордена Андрея Первозванного удостоена композитор Александра Пахмутова, а Доронина получила из рук президента орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.