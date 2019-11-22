Стали известны подробности помолвки Киану Ривза и Александры Грант

По словам источника, артист подарил своей пассии обручальное кольцо в винтажном стиле стоимостью 200 тысяч долларов.

55-летний голливудский актёр Киану Ривз готовится связать себя узами брака с 46-летней художницей Александрой Грант. Как сообщает американский выпуск журнала "OK!", пара не так давно тайно обручилась.

По словам инсайдера, коим является близкий друг Ривза, актёр фильма "Джон Уик" сделал предложение своей возлюбленной в своём доме, который предварительно украсил свечами и цветами. Во время романтического ужина и под композицию Фрэнка Синатры Киану спросил у Александры, готова ли она выйти за него замуж, и та ответила согласием.

Сейчас, по информации местных СМИ, пара готовится к торжеству. Предположительно, свадьба пройдёт в следующем году в Малибу. Ривз и Грант планируют скромное мероприятие на 70 гостей.

Отметим, что Киану Ривз пока не делал никаких публичных заявлений по этому поводу.

Ранее Лайф писал, что актёр вышел в свет с новой возлюбленной на благотворительном фестивале LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе.