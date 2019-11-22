Медведев предложил альтернативу четырёхдневке

Глава кабмина поделился идеей в ответ на инициативу закрепить в Трудовом кодексе понятие "Неполный рабочий день".

Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил способ трансформации четырёхдневной рабочей недели. Идея главы кабмина заключается в том, чтобы разрешить ряду сотрудников работать пять дней в неделю, но меньшее количество часов.

Один из членов "Единой России" предложил закрепить в Трудовом кодексе понятие "Неполный рабочий день" для работающих матерей с маленькими детьми. Медведев не поддержал данную идею. Он напомнил о своей инициативе по переходу на четырёхдневку и допустил возможность трансформировать его предложение и идею коллеги по партии. Глава кабмина считает, что кто-то может не захотеть работать четыре дня в неделю, но при этом согласен на пять рабочих дней по четыре часа.

— Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы когда-нибудь к этому придём с точки зрения трудовой нагрузки и законодательства, то это будет полная занятость при четырёхдневной рабочей неделе, — заключил премьер.

Ранее глава Правительства РФ Дмитрий Медведев предположил, что россияне смогут перейти на четырёхдневную рабочую неделю, и назвал условия для этого. В экспертном сообществе мнения на этот счёт разошлись. Большинство опрошенных работодателей высказались против четырёхдневки. Раскритиковали идею даже в РПЦ.