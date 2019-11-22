В Саратовской области ищут 12-летнего мальчика, не вернувшегося с прогулки

Ребёнок не пришёл домой после встречи с друзьями. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.

В селе Песчанка Саратовской области ищут двенадцатилетнего мальчика, который 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями.

— Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения ребёнка, — сообщает СУ СКР по региону.

В поисках ребёнка также участвует поисковой отряд Саратовской области "Лиза алерт".

— Рост 135 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза голубые. На мальчике была чёрная удлинённая куртка, чёрная с белым шапка, чёрное спортивное трико с белыми лампасами, дутые чёрные сапоги, — публикуют волонтёры на странице соцсети "ВКонтакте" приметы пропавшего.

По факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело.