Названа причина падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

Некачественная экспертиза теплосетей, вероятно, стала причиной трагедии в Пензе, где во вторник, 19 ноября, в яму с кипятком упал автомобиль с двумя мужчинами. Об этом сообщает "Пензаинформ" со ссылкой на старшего помощника прокурора Пензенской области Светлану Артамонову.

Согласно уточнённой информации, в 2018 году некая организация из Уфы исследовала данный трубопровод горячей воды и заключила, что он отвечает всем требованиям промышленной безопасности.

— В ходе экспертизы критические утончения стенок трубопровода обнаружены не были. Вместе с тем проведённой органами прокуратуры проверкой установлено, что толщина стенок в месте прорыва составляет от 2 до 4 миллиметров, что не соответствует выводам экспертизы, — заявила она.

После ЧП прокуратура Пензенской области открыла горячую линию по вопросам нарушений работы объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, автомобиль провалился в яму с кипятком на парковке у магазина. Находившиеся в салоне люди сварились заживо и умерли на месте от ожогов. Позже в Сети появилось видео, как машина провалилась в яму. Расследование дела было взято под контроль центрального аппарата Следственного комитета России.