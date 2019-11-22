Командовавший штурмом школы в Беслане захотел дать в челюсть Дудю за его фильм

При этом военный отметил, что ему было бы крайне неприятно встретиться с блогером и пообщаться с ним.

Полковник подразделения "Альфа" Виталий Демидкин, руководивший действиями одного из штурмовых подразделений во время теракта в школе Беслана, заявил, что хочет дать в челюсть блогеру Юрию Дудю после просмотра его фильма "Беслан. Помни".

— Очень больно, когда люди погибли, люди получили ранения, шли на крайние меры и рисковали своей жизнью, а потом нас... прямо обливают грязью. Конечно, это очень обидно. <...> Если бы не было камер и не было последствий, дал бы ему в челюсть, наверное. По-простому, — цитирует полковника RT.

Демидкин также добавил, что ему неприятно было бы общаться с таким человеком, как Юрий Дудь.

Ранее Лайф писал, что фильм блогера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, с момента теракта в Беслане прошло 15 лет. 1 сентября 2004 года террористы захватили людей во время линейки в школе № 1. Их насильно удерживали в здании три дня без воды и еды. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.