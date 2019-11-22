Петербургский суд отправил под домашний арест мужчину за оправдание терроризма

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко, опубликовавшего несколько постов в социальных сетях, в которых он оправдывал теракт у здания ФСБ в Архангельске в конце октября прошлого года.

Как сообщили журналистам в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, Коваленко пробудет под домашним арестом до 18 января 2020 года. Мужчину обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

Ранее стало известно, что Турция захватила в Сирии организатора терактов в России.