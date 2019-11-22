Первоклассник обыграл Диму Билана в интеллектуальном шоу — видео

Дима Билан проиграл первокласснику Мирону в интеллектуальном шоу Иды Галич "1-11". Видео было опубликовано на "".
Игра предполагает соревнование звёзд с учениками школы, они должны ответить на вопросы ведущей. Певец не смог решить задачу на логику, где нужно было правильно указать, в каких фигурах находится звёздочка.
— Первоклассник раскатал Диму Билана, — подвела итоги первого раунда Ида Галич.
По итогам игры школьник победил со счётом 6:5.
В сентябре Дима Билан напугал жителей Самары своим неадекватным поведением во время выступления, а после извинился за "пьяный концерт", бесплатно спел для горожан и подарил сертификат на установку инклюзивной детской площадки.
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