Первоклассник обыграл Диму Билана в интеллектуальном шоу — видео

Известный певец не смог решить задачку на логику и указать, в каких фигурах находится звёздочка.

Дима Билан проиграл первокласснику Мирону в интеллектуальном шоу Иды Галич "1-11". Видео было опубликовано на " Ютубе ".

Игра предполагает соревнование звёзд с учениками школы, они должны ответить на вопросы ведущей. Певец не смог решить задачу на логику, где нужно было правильно указать, в каких фигурах находится звёздочка.

— Первоклассник раскатал Диму Билана, — подвела итоги первого раунда Ида Галич.

По итогам игры школьник победил со счётом 6:5.

В сентябре Дима Билан напугал жителей Самары своим неадекватным поведением во время выступления, а после извинился за "пьяный концерт", бесплатно спел для горожан и подарил сертификат на установку инклюзивной детской площадки.