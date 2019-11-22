В Новороссийске порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть

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Фото © Pixabay

21 и 22 ноября в Новороссийске был введён режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра, который при порывах достигал 38 метров в секунду.

В городе Новороссийске Краснодарского края ребёнка выбросило на проезжую часть порывом сильного ветра. 12-летнюю девочку доставили в детскую городскую больницу. Об этом сообщается в аккаунте скорой медицинской помощи города в "Инстаграме".

Нам пришлось доставить в горбольницу 12-летнюю девочку, которую порывом ветра выбросило на проезжую часть улицы, говорится в сообщении.

О состоянии школьницы на данный момент не сообщается.

Отметим, что 21 и 22 ноября в Новороссийске был введён режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра, который при порывах достигал 38 метров в секунду. Чтобы не подвергать детей опасности, в эти дни были отменены все занятия в учебных заведениях, взрослых также попросили не выходить на улицу без крайней необходимости.

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