В Новороссийске порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть

21 и 22 ноября в Новороссийске был введён режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра, который при порывах достигал 38 метров в секунду.

В городе Новороссийске Краснодарского края ребёнка выбросило на проезжую часть порывом сильного ветра. 12-летнюю девочку доставили в детскую городскую больницу. Об этом сообщается в аккаунте скорой медицинской помощи города в "Инстаграме".

— Нам пришлось доставить в горбольницу 12-летнюю девочку, которую порывом ветра выбросило на проезжую часть улицы, — говорится в сообщении.

О состоянии школьницы на данный момент не сообщается.

Отметим, что 21 и 22 ноября в Новороссийске был введён режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра, который при порывах достигал 38 метров в секунду. Чтобы не подвергать детей опасности, в эти дни были отменены все занятия в учебных заведениях, взрослых также попросили не выходить на улицу без крайней необходимости.