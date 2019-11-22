Успенская рассказала, как похудела на 10 кг: Никому так не советую

Певица рассказала, что с её нарядами даже лишние 500 граммов могут стать проблемой.

65-летняя певица Любовь Успенская рассказала, что похудела на десять килограммов из-за стресса.

— Я пережила жуткий год после аварии моей дочери. И это единственная причина, почему я похудела. Я никому не советую худеть таким путём — через переживания и нервы, — сказала она в интервью "Вечерней Москве".

Также певица поделилась, что самый эффективный способ сбросить лишние килограммы — полностью отказаться от алкоголя и не есть после семи вечера.

— Если, скажем, сегодня у меня лишние 500 граммов — это уже проблема, я не могу застегнуть молнию. У меня наряды впритык, — добавила певица.

Напомним, ранее диетолог дала советы, как быстро похудеть к Новому году. По её словам, за оставшиеся полтора месяца можно скинуть пять-семь килограммов.