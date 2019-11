Пол Маккартни поделился двумя новыми песнями в Сети

Home Tonight и In A Hurry были записаны известным певцом во время работы над альбомом Egypt Station.

Британский музыкант Пол Маккартни, один из основателей популярной группы The Beatles, опубликовал на "Ютубе" две новые песни.

Они называются Home Tonight и In A Hurry, а были записаны ещё в 2018 году — во время работы над альбомом Egypt Station. Однако зрители смогли их услышать только сейчас.

По сообщениям издания ETCanada, песни будут выпущены на виниловых пластинках в рамках мероприятия Record Store Black Friday 29 ноября.

Также Маккартни станет хедлайнером музыкального фестиваля в Гластонбери в 2020 году.

В сентябре стало известно, что бывшие участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр готовят совместный кавер на песню Джона Леннона Grow Old With Me, которую он написал в последний год своей жизни.