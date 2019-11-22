Пол Маккартни поделился двумя новыми песнями в Сети

Британский музыкант Пол Маккартни, один из основателей популярной группы The Beatles, опубликовал на "Ютубе" две новые песни.
Они называются Home Tonight и In A Hurry, а были записаны ещё в 2018 году — во время работы над альбомом Egypt Station. Однако зрители смогли их услышать только сейчас.
По сообщениям издания ETCanada, песни будут выпущены на виниловых пластинках в рамках мероприятия Record Store Black Friday 29 ноября.
Также Маккартни станет хедлайнером музыкального фестиваля в Гластонбери в 2020 году.
В сентябре стало известно, что бывшие участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр готовят совместный кавер на песню Джона Леннона Grow Old With Me, которую он написал в последний год своей жизни.
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