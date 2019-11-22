Москвичи смогут сэкономить более 20 тысяч рублей в год благодаря МЦД

А жители Московской области смогут извлечь ещё большую выгоду из запуска диаметров — около 80 тысяч рублей.

Жители Москвы благодаря запуску двух московских центральных диаметров (МЦД) смогут сэкономить более 20 тысяч рублей в год на своём проезде. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Благодаря новой тарифной системе МЦД и бесплатной пересадке на метро и МЦК пассажиры Москвы смогут экономить до 22 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В свою очередь жители Московской области смогут извлечь ещё большую выгоду из запуска диаметров. По подсчётам департамента, они смогут экономить до 79 тысяч рублей в год из-за того, что средняя стоимость проезда на пригородном железнодорожном транспорте существенно снизится.

При этом экономия всех пассажиров МЦД составит до 7 миллиардов рублей в год.

Ранее Лайф писал, что накануне президент России Владимир Путин запустил движение по первым московским центральным диаметрам. Глава государства стал одним из первых пассажиров МЦД, проехав в поезде "Иволга".