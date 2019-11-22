Кардиолог рассказал, от каких болезней может спасти кофе

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний специалист посоветовал заниматься силовыми тренировками.

Немецкий кардиолог Херберт Брюк рассказал, что регулярное употребление кофе не только не влияет на появление сердечно-сосудистых заболеваний, но даже полезно для организма. Об этом сообщает Focus.

— Регулярное употребление кофе снижает риск развития деменции и диабета, — отметил Брюк.

По его словам, можно спокойно выпивать до четырёх кружек напитка в день.

Врач также отметил, что для профилактики заболеваний сердца стоит заниматься силовыми тренировками и отказаться от употребления красного вина. Спиртное даже в ограниченных количествах может стать причиной аритмии.