Из-за прорыва теплотрассы в Курске 40 тысяч жителей остались без отопления

Сейчас температура в Курске составляет минус 7 градусов, к ночи похолодает до минус 10.

В Курске около 40 тысяч жителей остались без отопления из-за прорыва теплотрассы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

— В 18:10 (мск) ... в районе улицы Студенческой отключён участок подающего трубопровода тепловой магистрали номер два диаметром 800 миллиметров для устранения повреждения между тепловыми колодцами, — отмечается в сообщении.

Сейчас температура в Курске составляет минус 7 градусов, к ночи похолодает до минус 10. Восстановить магистраль специалисты обещают в субботу, 23 ноября.

Ранее сообщалось о 16 тысячах жителей, оставшихся без теплоснабжения. В том числе без горячей воды и тепла остались поликлиники, больницы и детские сады.