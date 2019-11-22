В Анапе произошёл крупный пожар, загорелись плавни — видео

Возгорание охватило площадь более 600 кв. метров, тушение осложняется сильным ветром и трудной доступностью местности.

В Анапе произошёл крупный пожар, на Чембурканском лимане загорелись плавни — заросли растений на затапливаемых поймах рек и озёр, сообщают "Кубанские новости".

На месте работают сотрудники ГУ МЧС РФ по региону и 21 единица спецтехники. Тушение осложняется сильным ветром и трудной доступностью очага возгорания, к нему можно проехать только по грунтовым дорогам.

По заявлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, основная задача — локализовать пожар, который сейчас охватил более 600 кв. метров, и не дать огню подойти к жилому массиву.