В Анапе произошёл крупный пожар, загорелись плавни — видео

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Недалеко от Анапы крупный пожар - горят плавни. На месте работает техника, организован оперативный штаб. Поручил усилить пожарные расчеты, а главе города держать ситуацию на контроле. ⠀ Главная задача сейчас локализовать возгорание и не дать огню подойти к жилому массиву, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев @kondratyevvi #пожар #анапа #краснодарскийкрай
В Анапе произошёл крупный пожар, на Чембурканском лимане загорелись плавни — заросли растений на затапливаемых поймах рек и озёр, сообщают "Кубанские новости".
На месте работают сотрудники ГУ МЧС РФ по региону и 21 единица спецтехники. Тушение осложняется сильным ветром и трудной доступностью очага возгорания, к нему можно проехать только по грунтовым дорогам.
По заявлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, основная задача — локализовать пожар, который сейчас охватил более 600 кв. метров, и не дать огню подойти к жилому массиву.
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