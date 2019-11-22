Российские астрономы обнаружили опасного "двойника" челябинского метеорита

Он является потенциально опасным и периодически сближающимся с нашей планетой, поэтому учёные обратили внимание на его траекторию.

Российские астрономы обнаружили астероид, сравнимый по размерам с челябинским метеоритом, который прошёл всего в 139 тысячах километров от Земли, что по космическим меркам совсем близко, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора госкорпорации по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

— Новый астероид был обнаружен 6 ноября в 17:43 (мск) оптико-электронным комплексом Астрономического научного центра в селе Передовое Амурской области, — отметил специалист.

Он подчеркнул, что размеры небесного тела составляют 10–15 км, он почти такой же, как разрушившийся в атмосфере над Челябинском в 2013 году метеорит.

Сопровождение астероида вели три оптико-электронных комплекса: в Амурской области, Армении и в Ставропольском крае. Он не был замечен ранее и является периодически сближающимся с Землёй и потенциально опасным, поэтому астрономы обратили внимание на анализ его траектории.

Напомним, челябинский метеорит вошёл в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года. Он вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30–50 километров и распался на многие частицы в Челябинской области. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стёкла.