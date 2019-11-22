Двое убитых в центре Сухума оказались ворами в законе

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В результате стрельбы также пострадала 22-летняя официантка ресторана, она находится в коме.

Погибшими в результате перестрелки в ресторане в центре Сухума оказались два криминальных авторитета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомлённый источник.

По данным собеседника агентства, речь идёт о 38-летних Астамуре Шамба и Алхасе Авидзба. Шамба скончался от полученных ранений на месте, а Авидзба умер во время операции в больнице.

<p>Астамур Шамба. Фото © <a href="http://www.primecrime.ru/photo/private/2503/" target="_blank">Prime Crime</a></p>

В результате стрельбы также пострадала 22-летняя официантка ресторана.

Во время операции произошла остановка сердца, но врачи смогли её спасти. Девушка в глубокой коме, её перевели в отделение нейрохирургии республиканской больницы, — сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Кроме того, трое пострадавших госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Напомним, о перестрелке в Сухуме стало известно сегодня днём.

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