В Швеции посетовали на страх россиян посещать страну: Боятся стрельбы и бандитов

Глава МИД страны подчеркнула необходимость показать, что власти делают всё возможное для обеспечения безопасности.

Глава МИД Швеции Анн Линде пожаловалась на нежелание россиян посещать страну из-за негативного образа, сложившегося за рубежом, сообщает Aftonbladet.

По её мнению, в СМИ освещаются только происшествия, что формирует у потенциальных визитёров ощущение небезопасности.

— Случалось, например, что приглашённые представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда, — отметила Линде.

Она добавила, что необходимо преодолеть заслон дезинформации и показать, что власти и правоохранительные органы делают всё возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом.