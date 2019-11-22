На Урале шесть человек пострадали при пожаре в бараке — видео

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Всего в двухэтажном многоквартирном доме 1930 года постройки проживало 45 человек в 27 квартирах.

В Нижнетуринском городском округе Свердловской области загорелся двухэтажный многоквартирный дом. В настоящее время пожар локализован на площади 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Горит двухэтажный многоквартирный муниципальный жилой дом барачного типа [1930 года постройки] по улице Ленина, д. 120 в посёлке Ис, — рассказали в пресс-службе.

<p>Фото © <a href="http://66.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8483133/" target="_blank">ГУ МЧС РФ по Свердловской области</a></p>

По предварительным данным, в пожаре пострадало шесть человек. Все они направлены на осмотр в больницу. Администрация посёлка организовала пункт временного размещения на базе местной школы.

В ликвидации возгорания принимают участие 29 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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