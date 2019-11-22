Мединский заявил, что принципиально не смотрит телевизор. Даже канал "Культура"

Тем не менее он рассказал, что "в теме", поскольку смотрит в Интернете обзоры, пресс-релизы и интересующие его новости.

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал в эфире телеканала РБК, что принципиально не смотрит телевизор.

Глава Минкульта подчеркнул, что не станет оценивать качество телевещания, однако напомнил, что каждый может в любой момент выключить экран и отказаться от просмотра.

— Есть пульт с кнопочками, там в правом углу кнопочка красненькая. Вы можете воспользоваться ею и не смотреть. Я этой кнопочкой воспользовался много лет назад. Совсем не смотрю телевизор, — отметил Мединский.

Он добавил, что не смотрит даже канал "Культура", но в основном из-за нехватки времени. Политик рассказал, что он, тем не менее, в теме, поскольку смотрит в Интернете обзоры, пресс-релизы и интересующие его новости.