На Украине чиновник полтора километра тащил привязанного к машине пса — видео

Таким образом чиновник решил наказать животное за то, что оно укусило его мать.

Защитники животных опубликовали запись с видеокамер, на которой видно, что директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич тянет за машиной привязанную на цепь собаку. Видео опубликовано в группе организации UAnimals в "Фейсбуке".

Сам инцидент произошёл ещё 17 ноября. Чиновник протащил пса по асфальту полтора километра. Лапы и живот собаки полностью были окровавлены. По словам Байдича, животное укусило его мать, после чего он решил наказать нерадивого зверя, сообщает "Страна.ua".

Как собаку тащат, прицепив к багажнику, увидел солдат спецназа, проезжавший мимо. Пёс жив, его доставили в лечебницу. А против чиновника завели уголовное дело по части 1 статьи 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Теперь ему грозит до шести месяцев тюрьмы или ограничение свободы сроком до трёх лет.

— Сейчас собака находится под постоянным наблюдением ветеринаров, а вот Байдича пытаются всячески отмазать. Раздаются даже мягкие формулировки о том, что "собачка просто бежала за машиной", — пишут зоозащитники в соцсетях.

Они считают, что условный срок за такой проступок — слишком мягкое наказание, и собирают подписи для подачи в полицию коллективного заявления на Байдича.