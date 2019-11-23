Представитель Зеленского: Украина исключает военный путь "возвращения" Крыма

Он отметил, что Киев рассматривает только дипломатические методы в отношении полуострова.

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Незалежная не рассматривает военный путь "возвращения" Крыма. Об этом он рассказал изданию "Левый берег".

Представитель подчеркнул, что речь идёт только о дипломатических путях. Он отметил, что команда Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" полуострова, для этих целей создана специальная рабочая группа.

Кориневич заявил, что его "представительство" отвечает за юридическую составляющую этого плана. Он также уточнил, что Киеву известно, какое российское вооружение присутствует в Крыму.

Ранее Лайф сообщал, что команда Зеленского занимается стратегией "возвращения Крыма". Президент Украины пообещал бороться за передачу полуострова Незалежной "не только словами".