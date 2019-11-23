Бывший сотрудник ЦРУ осуждён на 19 лет за шпионаж в пользу Китая

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Фото © Flickr / Global Panorama

Ранее Ли сообщил имена восьми источников, которых завербовал за годы работы в управлении.

Экс-агент ЦРУ США Джерри Чан Шин Ли осуждён на 19 лет за шпионаж в пользу Китая. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Ли признал обвинения, в частности то, что он получил 850 тысяч долларов от офицеров разведки Китая. Также отмечается, что бывший сотрудник сообщил имена восьми источников ЦРУ, которых завербовал за годы работы в управлении.

Защита просила смягчить приговор до десяти лет, но судья согласился с требованиями прокурора и назначил серьёзный срок тюремного заключения.

Ранее Лайф сообщал, что Джерри Ли признался в сговоре с китайскими властями и передаче Пекину секретных данных.

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