Диетолог рассказала, где есть риск найти сальмонеллу и кишечную палочку

По её словам, особое внимание стоит обращать на сырое мясо, рыбу, непастеризованное молоко, мясо и яйца птиц.

Покупая не обработанные термически продукты, мы зачастую не вглядываемся в их срок годности или дату производства. Такое невнимание может быть чревато заражением сальмонеллёзом или кишечной палочкой.

Бактерии этих заболеваний попадают в организм через просроченную или некачественную пищу. Диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, что чаще всего человек заражается этими инфекциями от сырого мяса или рыбы.

— Непроверенное или замороженное мясо, особенно то, которое долго пролежало в холодильнике, — прекрасная среда для появления бактерий сальмонеллы. Потому настоятельно рекомендую при покупке мяса, особенно в торговых сетях, обращать внимание на его внешний вид, а по возможности — и на запах, — отмечает специалист.

Она также порекомендовала попробовать продукт на ощупь: если при нажатии на мясо оно не возвращает прежний вид, а остаётся с "вмятинами", то это ещё один признак истёкшего срока годности.

А вот бактерии кишечной палочки чаще всего можно встретить в молочной продукции. Особенно это касается не прошедшего пастеризацию фермерского молока. Если употребить такой продукт, то произойдёт интоксикация и обезвоживание организма. Поэтому диетолог советует покупать "молочку" только в проверенных местах, с маркировкой и актуальным сроком годности.

При этом источниками инфекции могут быть и плохо вымытые овощи, съедобная трава и фрукты. Но наиболее опасна рыбная продукция.

— К выбору рыбы сейчас нужно подходить очень осторожно. Ведь больше всего опасных бактерий именно в морских продуктах. Особенно это касается речных сортов рыбы. Они фактически все непригодны для употребления. Даже заядлые рыбаки об этом говорят, — подчёркивает Соломатина.

Перед приготовлением она рекомендует тщательно промывать все продукты под проточной водой. При этом советует внимательнее выбирать мясо и яйца птиц, ведь порядка 25% кур и 70% гусей заражены сальмонеллой. По её словам, обычное куриное яйцо, в котором живёт микроб сальмонелла энтерика, может не только вызвать дискомфорт и рвоту, но и стать причиной летального исхода.

Стоит отметить, что внешне на продуктах сальмонеллёз никак не сказывается. Поэтому единственный вариант избежать заражения — тщательнее следить за сроком годности и нормами хранения товаров.