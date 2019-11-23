Учёные рассказали, какие лекарства вызывают риск развития болезни Паркинсона

Они оказывают негативное воздействие на кишечник — там патология у людей с болезнью Паркинсона может возникать ещё раньше, чем в мышцах.

Приём антибиотиков для лечения связан с риском развития болезни Паркинсона, выяснили финские учёные. Об этом сообщает MedicalXpress.

Патология в кишечнике может возникать ещё задолго до проявления типичных симптомов — тремора, медлительности и скованности мышц, рассказал руководитель научной группы Филип Шеперьянс.

— Бактериальный состав кишечника у людей с болезнью Паркинсона является аномальным, однако причина этого была неясна. Наши результаты показывают, что некоторые широко используемые антибиотики сильно влияют на микробиоту кишечника и могут иметь к этому отношение, — пояснил учёный.

На протяжении 16 лет — с 1998 по 2014 год группа учёных наблюдала за тем, как антибиотики воздействуют на 13 976 пациентов с болезнью Паркинсона и на 40 697 здоровых волонтёров. Выяснилось, что лечение антибиотиками связано с развитием заболевания.

Больше всего риску развития недуга пациентов подвергали антибиотики широкого спектра действия и действующие против анаэробных бактерий и грибков.

Ранее учёные выяснили, что причиной развития болезни Паркинсона также может оказаться бессонница.