Бывшего ректора УГТУ арестовали в Коми за коррупцию

Цхадай ушёл с должности ректора в 2018 году, после чего его избрали президентом вуза.

Сыктывкарский городской суд арестовал бывшего ректора Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) Николая Цхадая. Его обвиняют в получении взятки, растрате средств в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает "Интерфакс", Цхадай заключён под стражу на два месяца. По версии следствия, в 2010 году возглавляемый им вуз учредил фирму, а спустя три года Цхадай продал треть уставного капитала компании подконтрольным ему лицам по заниженной стоимости. В результате вузу был нанесён ущерб на сумму более чем 11,7 миллиона рублей.

Кроме того, в 2012–2013 годах Цхадай получил взятку в размере 8,5 миллиона рублей от гендиректора одной из фирм, выполнявших строительные работы по договору с УГТУ.

Цхадай ушёл с должности ректора в 2018 году, после чего стал президентом вуза.