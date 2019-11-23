Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной

Этим он объяснил приостановку военной помощи Незалежной, хотя подчеркнул, что любит украинский народ.

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.

— Это очень коррумпированная страна. То есть я люблю украинский народ, я знаю украинцев, они замечательные люди, но это, как известно, сейчас третья самая коррумпированная страна мира, — подчеркнул глава Белого дома, уточнив при этом, какие ещё страны входят в эту тройку и откуда он имеет подобные данные.

Этим Трамп объяснил приостановку военной помощи Незалежной.

Как уже писал Лайф, 25 сентября конгресс США сообщил о начале процедуры импичмента Трампа. Ранее Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы над Байденом на выборах, и отметил, что ничего не хотел от этой страны.