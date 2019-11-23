Мединский рассказал, как три дня подряд играл в Doom

С тех пор глава Минкульта никогда не играл в видеоигры и своих детей также старается оградить от этой привычки.

Министр культуры Владимир Мединский в интервью каналу РБК рассказал о своём отношении к видеоиграм.

Он отметил, что в 1992 году купил себе самый дорогой компьютер и скачал игру Doom.

— Я пришёл вечером с работы, сел, стал играть, молодой, холостой и обеспеченный. И только когда солнце взошло и стало бить нестерпимо в глаза в районе шести утра, а я уже вышел на финальный уровень этого Doom, я закончил. На следующий день я продолжил. Потом третий день поиграл, — рассказал министр.

Тогда он удалил шутер, а вместе с ним по ошибке и всё программное обеспечение.

Мединский подчеркнул, что с тех пор никогда не играл в видеоигры и своих детей также старается оградить от этой привычки.

Глава Минкульта полагает, что киберспорт нельзя включать в школьную программу, лучше заменить его реальной физической активностью и изучением компьютерной грамотности.

Ранее Мединский заявил, что принципиально не смотрит телевизор. Даже канал "Культура".