В США умер актёр из "Бонни и Клайда" и "Звёздного пути"

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Фото © Facebook / Michael J. Pollard

В 1968 году Поллард был номинирован на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Актёр Майкл Поллард, известный по фильму "Бонни и Клайд", скончался 21 ноября в США в возрасте 80 лет, сообщает Hollywood Reporter.

Поллард умер в среду от остановки сердца в медицинском центре Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе, сообщил его давний друг Дон Уолкер.

Актёр получил популярность после выхода культовой киноленты "Бонни и Клайд", за которую был номинирован на премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Также он известен по ролям в таких фильмах, как "Аризонская мечта", "Танго и Кэш", "Моторама", и сериалах "Звёздный путь" и "Байки из склепа".

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