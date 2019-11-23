В Калифорнии электричка протаранила стоявший на путях жилой фургон — видео

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В Калифорнии пригородный поезд врезался в брошенный на железнодорожных путях жилой фургон, несколько человек получили травмы.

Как сообщает ABC, инцидент произошёл в пригороде Лос-Анджелеса Санта-Фе-Спрингс. В результате столкновения фургон загорелся и разлетелся на куски.

Отмечается, что в момент происшествия в фургоне не было людей. Травмы получили несколько пассажиров электрички во время вынужденного торможения.

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