В Калифорнии электричка протаранила стоявший на путях жилой фургон — видео

В Калифорнии пригородный поезд врезался в брошенный на железнодорожных путях жилой фургон, несколько человек получили травмы.
Как сообщает ABC, инцидент произошёл в пригороде Лос-Анджелеса Санта-Фе-Спрингс. В результате столкновения фургон загорелся и разлетелся на куски.
Metrolink train stuck a motorhome in #OrangeCounty #LosAngeles #California pic.twitter.com/nTJOf1Tnq3— Bur (@Bur01210878) November 22, 2019
Отмечается, что в момент происшествия в фургоне не было людей. Травмы получили несколько пассажиров электрички во время вынужденного торможения.
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