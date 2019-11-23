Врачи назвали ряд неочевидных причин хронической усталости

К психологическим причинам хронической утомлённости эксперты отнесли постоянное накручивание себя тревожными мыслями и изматывающий перфекционизм.

Причиной хронической усталости могут стать не только стресс и постоянная загруженность. Специалисты Центра медицинской профилактики Республики Карелия назвали ещё ряд причин, которые могут вызвать ощущение постоянной утомлённости, пишет газета "Московский комсомолец".

Во-первых, причиной такого расстройства может стать недостаток воды в организме. По словам экспертов, нехватка даже двух процентов от дневной нормы серьёзно сказывается на самочувствии. Во-вторых, нехватка железа в организме. Помимо усталости она вызывает ещё и раздражительность.

Негативно влияет на самочувствие и чрезмерное употребление вредной пищи. Врачи советуют исключить из рациона во второй половине дня кофе и крепкий чай.

— Кофеин блокирует аденозин — вещество, которое требует от вас немного поспать. Поэтому даже если вы пьёте кофе за шесть часов до сна, то вредите своему ночному отдыху, — поясняют специалисты.

К психологическим причинам хронической утомлённости эксперты отнесли постоянное накручивание себя тревожными мыслями, работу без выходных и изматывающий перфекционизм.

Положительно на организм влияют занятия спортом — они помогают меньше чувствовать усталость и быть "более живыми", отмечают медики. При этом пропуск тренировки ради экономии энергии, заверяют сотрудники медцентра, — это привычка, которая работает против нас.