В Австралии собака помешала паре публично заниматься сексом в парке — видео

Максимальное наказание за публичную непристойность в Австралии составляет два года лишения свободы.

В Австралии во время аномальной жары в 39 градусов пара решила заняться любовью прямо на лужайке парка. Видео засняли из офисного здания и опубликовали в "Фейсбуке".

Молодые люди так увлеклись процессом, что не замечали ничего вокруг и остановились лишь тогда, когда к ним подошла собака.

Ролик в соцсетях набрал уже более 80 тысяч просмотров, пользователи реагировали кто с юмором, кто со смущением. Один из комментаторов написал, что приятно видеть людей, наслаждающихся хорошей погодой.

Неясно, попала ли пара в поле зрения полиции. Максимальное наказание за публичную непристойность в Австралии составляет два года лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, как двое полицейских в Великобритании сломали кабинку в туалете во время секса.