Шахназаров высказался против показа чёрно-белых фильмов в цвете

По словам режиссёра, это нарушает эстетику фильма, ведь люди, снимавшие чёрно-белое кино, соответствующим образом выстраивали кадр и всё подчиняли этому.

Заслуженный деятель искусства генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров заявил, что считает неправильной демонстрацию чёрно-белых фильмов в цвете, которую часто используют отечественные телеканалы. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС в рамках 13-го фестиваля российских фильмов "Спутник над Польшей" в Варшаве.

По его словам, в действиях работников телеканалов есть своя логика. Так они делают якобы потому, что молодёжь привыкла к цветным фильмам и вряд ли будет смотреть чёрно-белые. Однако сам Шахназаров отметил, что всегда был противником этого.

— Я лично считаю, что это неправильно, потому что нарушает эстетику фильма. Люди, когда снимали чёрно-белое кино, соответствующим образом выстраивали кадр, всё подчиняли этому. Это художественное решение, — объяснил гендиректор "Мосфильма".

Он также подчеркнул, что если авторы оригинальных картин дают согласие на такие преобразования под воздействием финансовых причин или каких-либо соображений, то это их право.