Во Франции суд приговорил к 14 годам тюрьмы женщину, уехавшую с детьми в Сирию

Француженка находилась под влиянием исламистских идей и подвергла жизнь несовершеннолетних опасности.

Французский суд приговорил к 14 годам тюремного заключения женщину, уехавшую со своими четырьмя детьми в Сирию, на территории, подконтрольные ИГИЛ*, сообщает агентство France Press.

38-летняя француженка Жиан Макзуми обвиняется в участии в террористическом сообществе и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Суд указал на "особую тяжесть" совершённого и подчеркнул, что женщина находилась под влиянием исламистских идей. Она не только уехала сама на территорию, подчинённую террористам, но и увезла туда детей, чем подвергла их жизни опасности. Однако адвокаты считают наказание слишком суровым и готовы его обжаловать.

Жиан Макзуми уехала в Сирию вместе со своим спутником Эдди Леру и четырьмя детьми в августе 2014 года, а в 2016-м вернулась на родину, но уже с тремя малышами, одна из её дочерей считается пропавшей без вести. Француженка была арестована сразу же по прибытии в аэропорт.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.