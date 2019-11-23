Дьявольские черви украли гены у грибков, чтобы выжить в литосфере

Исследования подземных организмов помогают учёным изучать и другие планеты, например искать жизнь на Марсе.

Чтобы выжить на глубине трёх километров под землёй без кислорода и воды, черви-нематоды Halicephalobus mephisto, известные как дьявольские черви, позаимствовали ген у грибков.

К такому выводу пришли учёные, впервые расшифровавшие ДНК этих червей, сообщает научный журнал Nature Communications. Автор исследования профессор Американского университета в Вашингтоне Джон Брахт также рассказал, что эти организмы живут в литосферных плитах под землёй — там отсутствуют источники жизненно важных элементов и преобладает высокая щёлочность среды.

У них был выбор — умереть или приспособиться к жизни в адской жаре Джон Брахт

В подобной экстренной ситуации черви стали дуплицировать свои гены, чтобы выжить. При этом изначально одного из самых важных для выживания генов (AIG1) у червей не было. Но они "украли" его у грибков, живущих в корнях растений.

Биологи также отметили, что исследования подземных организмов приближают учёных к разгадке вопроса о том, есть ли жизнь на Марсе. Существование дьявольских червей, по мнению Брахта, доказывает, что живые организмы могут быть найдены в самых экстремальных для существования местах.