В Кёльне эвакуируют 6,5 тысячи человек из-за бомбы времён Второй мировой

Бомбу должны были обезвредить ещё накануне вечером, однако из-за находившихся рядом вагонов с опасным грузом не сделали этого.

В немецком Кёльне обнаружили 500-килограммовую английскую бомбу времён Второй мировой войны. Шесть с половиной тысяч человек будут эвакуированы, сообщается на сайте городской администрации.

Боевой снаряд обнаружили 22 ноября в районе Цольшток во время строительных работ. Полиция оцепила территорию в радиусе 500 метров от находки.

Бомбу должны были обезвредить ещё вечером в день находки. Однако этого не сделали. На железнодорожных путях рядом с боеприпасом было 30 вагонов с различным опасным грузом. Поэтому городская администрация приняла решение отогнать вагоны и перенести работы на 23 ноября.

Ранее склад боеприпасов обнаружили коммунальщики в Киеве под одним из мостов.