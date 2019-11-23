СМИ: В России хотят создать группировки боевых роботов

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Фото © Фонд перспективных исследований

Рассматривается возможность оснастить их стрелково-гранатомётным модулем, 120-миллиметровыми миномётами, одноразовыми беспилотниками и летающими гранатами.

В России к 2025 году могут появиться группировки многофункциональных боевых роботов. Отмечается, что они смогут действовать автономно с минимальной помощью операторов.

Как сообщил РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе, сейчас технологии взаимодействия роботов отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер".

К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть, — рассказал источник.

Затем, по словам собеседника агентства, настанет пора перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую автоматизированную систему управления Российских вооружённых сил. Источник отметил, что речь идёт о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Рассматривается возможность оснастить их стрелково-гранатомётным модулем, 120-миллиметровыми миномётами, одноразовыми беспилотниками и летающими гранатами.

Экспериментальную робототехническую платформу "Маркер" презентовали в середине октября в Магнитогорске.

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