В США зоозащитница напала на женщину в мехах и трижды ударила её ножом

А в 2012 году она пыталась нанять киллера, чтобы тот за 800–850 долларов убил кого-то, кто носит натуральный мех.

В Кливленде (штат Огайо) зоозащитница Мередит Лоуэлл напала с ножом на женщину, одетую в вещи из, как показалось Лоуэлл, натурального меха. Женщина нанесла пострадавшей три удара — один в живот и два в руку. Об этом сообщает Metro.

Женщина, подвергшаяся нападению, оказалась няней. Она привела своих подопечных в церковь на репетицию хора. Сам инцидент произошёл за дверями собора.

Оказавшиеся неподалёку люди задержали 35-летнюю зоозащитницу ещё до приезда полиции. А пострадавшая была оперативно доставлена в больницу. Действительно ли она была одета в натуральный мех, не уточняется.

Это не первый случай, когда Лоуэлл пыталась причинить вред здоровью одетых в меха прохожих. В 2018 году она напала на человека в супермаркете. Мередит порезала ему куртку с меховым капюшоном армейским ножом, только вот впоследствии оказалось, что мех на куртке был искусственным.

А в 2012 году она опубликовала у себя в "Фейсбуке" объявление о поиске киллера. Зоозащитница хотела, чтобы тот за 800–850 долларов убил носящего мех человека.

По этому объявлению с ней связался агент ФБР, представившись тем самым киллером. Лоуэлл выдвинула ему требование застрелить или зарезать человека в мехах не моложе 12 лет и не менее четырёх футов ростом в библиотеке в Кливленд-Хайтсе. При этом она рассказала, что хотела бы организовать свою полицию, которая занималась бы защитой животных.

Тогда обвинения с неё сняли, потому что, по версии суда, Мередит не отдавала себе отчёта в своих поступках.