В 53 раза выше нормы. Крушение танкера близ Одессы загрязнило Чёрное море

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Фото © Facebook / Олег Куцкий

Содержание нефтепродуктов в Чёрном море у побережья Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превысило допустимую норму в 53 раза, сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

Установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия, — написал Фирсов в "Фейсбуке".

По его словам, на поверхности воды появились маслянистые пятна.

Напомним, ранее сообщалось, что из тонущего в Чёрном море танкера начало вытекать горючее. О севшем на мель танкере под флагом Молдавии стало известно прошлой ночью.

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