В Германии мужчина умер после того, как его лизнула собака

По всей видимости, питомец заразил его опасными бактериями, которые вызвали сепсис, гангрену, отёки внутренних органов и мучительную смерть.

В немецком городе Бремен 63-летний мужчина умер от болезнетворных бактерий, содержащихся в слюне его домашней собаки. Об этом сообщает издание Unilad.

Первоначальные симптомы 63-летнего мужчины были похожи на грипп — высокая температура и затруднённое дыхание. Однако потом к ним добавился ещё и сепсис.

Причиной инфекционного заражения оказались бактерии Capnocytophaga canimorsus, которые содержатся в собачьей слюне и могут передаться человеку через укус или при плотном контакте с собакой. Немец, по всей вероятности, заразился, когда собака лизнула его.

Состояние заражённого ухудшалось на протяжении четырёх дней. На его лице появилась сыпь, на ногах — кровоподтёки. Мужчину мучила нейропатическая боль. Затем у него стали отказывать внутренние органы и остановилось сердце.

Несмотря на то что мужчину удалось реанимировать, в его организме уже развилась грибковая инфекция, приведшая к отёку легких. При этом он заразился метициллинрезистентным золотистым стафилококком, на его теле появились язвы, развилась гангрена, а потом произошёл отёк мозга.

В больнице он провёл 16 дней, однако спасти его не удалось. Родственники приняли решение отключить мужчину от аппаратов жизнеобеспечения, после чего он умер.