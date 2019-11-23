Китайский журналист объяснил, почему русские женщины "рано стареют"

Он отметил, что женщины посвящают себя семье и перестают следить за своей внешностью, и посоветовал после свадьбы поддерживать красоту и форму.

Китайский журналист в газете Sohu рассказал о том, почему российские женщины "стареют быстрее", чем китаянки.

Главной причиной он назвал то, что после замужества россиянки отдают свою энергию семье и перестают следить за собой так, как раньше. Ещё один немаловажный фактор — генетика. Автор подчёркивает, что русские девушки имеют высокий рост и светлую кожу, но, когда с возрастом они начинают полнеть, это преимущество их не спасает.

Кроме того, по словам журналиста, из-за холодного климата женщины России привыкли питаться калорийной пищей, они предпочитают мясо и сахар правильной и здоровой еде.

— На самом деле всего этого можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни, — заключил китаец.