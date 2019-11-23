Затаившийся питон молнией утащил оленя в водоём — видео

अजगराने केली हरणाची शिकार; #Video व्हायरल#PythonKillingADeer pic.twitter.com/1ADXbomY5A— Maharashtra Times (@mataonline) November 21, 2019
В объектив камеры лесного департамента в индийском штате Махараштра попало нападение питона на оленя. Видео опубликовало издание Maharashtra Times.
Несколько оленей пришли к водопою, только вот до воды дотянуться не могли — слишком высокий берег. Двое животных решились встать на колени — и тут одного из них внезапно схватил питон.
Вероятно, змея караулила добычу и ждала, пока та сама опустится в воду, чтобы попить. На кадрах видно, что питон буквально подбрасывает оленя в воздух, обвивает и утаскивает в воду.
Недавно Лайф рассказывал о другом случае из мира дикой природы — туристы сняли на видео схватку питона с леопардом в Южной Африке.
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