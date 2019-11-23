СМИ напомнили автолюбителям, как не допустить ошибок при замене шин

Эксперты отмечают, что важную роль играет и выбор самого шиномонтажа, где стоит обратить внимание на очередь, ведь на хорошего мастера всегда есть спрос.

Если вы ещё не заменили летнюю резину на зимнюю, то самое время это сделать. Однако даже при такой простой операции можно допустить ряд ошибок. Журнал "За рулём" объяснил, что это за ошибки и как их избежать.

Во-первых, это нарушение условий межсезонного хранения шин. Шины на дисках ни в коем случае ставить на пол нельзя — только класть в стопки или подвешивать так, чтобы они не касались пола. А вот неправильное хранение может привести к деформации резины и даже формированию скрытых дефектов, которые проявятся только потом, в условиях дороги.

Во-вторых, срок годности шин ограничен. По ГОСТу, они должны храниться пять лет, а вот дальше уже хозяину авто решать, пользоваться этими колёсами или менять на новые. Всё зависит от их технического состояния.

В-третьих, частая ошибка автовладельцев — оставлять на зиму диски похуже, не такие красивые, как летние — может привести к увеличению нагрузки на детали ходовой части и подвески.

Также автомобилю может навредить и неправильная установка колеса. Эксперты советуют автолюбителям обращать пристальное внимание на обозначения на боковине шины, чтобы протектор не оказался направлен не в ту сторону, в которую предусмотрел производитель.

Кроме того, даже при отправке машины в шиномонтаж стоит проследить за правильностью затягивания болтов. Инструкцию по затяжке стоит ещё раз перечитать, особенно если вы предпочитаете делать это самостоятельно.

Стоит помнить и о давлении в колёсах: в шиномонтаже обычно не глядя накачивают до стандартных двух бар. Однако нагрузка на передние и задние колёса всегда разная и зависит от загруженности авто. Норма для каждого автомобиля прописана в инструкции к нему. А вот неправильное давление может привести к перерасходу топлива, быстрому изнашиванию шин и ухудшению управляемости.

Издание отмечает, что важную роль играет и выбор шиномонтажа — стоит обращать внимание на очередь (в разгар сезона она должна быть, если сервис хороший), а мастер должен обладать соответствующей квалификацией.

Не нужно забывать и о балансировке колёс — проводить её необходимо каждый год. Благодаря своевременной балансировке не только станет комфортно ездить, но и детали автомобиля будут меньше изнашиваться.