Микки Рурк в очередной раз начал встречаться с русской девушкой

Парочка нежно обнималась, а когда Микки отлучился, его возлюбленная разговаривала по телефону по-русски.

Американский актёр Микки Рурк, известный любовью к российским девушкам, закрутил роман с очередной россиянкой, рассказало издание Page Six.

Его заметили в компании некой Ольги в ресторане Cipriani Downtown в Нью-Йорке. Парочка нежно обнималась, а когда Микки отлучился, его возлюбленная разговаривала по телефону по-русски. Однако никакой информации о новой девушке звезды пока нет.

Ранее 67-летний Рурк встречался с русскими женщинами, ему приписывали романы с Александрой Волковой и Евгенией Володиной. Последние несколько лет он встречался с Анастасией Макаренко, но ходили слухи, что он променял 27-летнюю русскую модель на танцовщицу московского клуба

В 2017 году Лайф писал, что Микки Рурк шокировал внешним видом жителей Беверли-Хиллз. Чтобы устранить шрамы, полученные во время соревнований по боксу, он решился на пластическую операцию, но врачи его окончательно изуродовали. Несмотря на непривлекательный внешний вид, избранницы актёра с каждым годом всё моложе и моложе. Так, по словам свидетелей недавнего свидания, Ольге всего 25 лет.