Астрономы оценили опасность приближающегося к Земле астероида

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Астрономы оценили опасность астероида, который приближается к Земле и сравним по размерам с Челябинским метеоритом.

Как РБК заявил астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов, небесное тело никакой опасности не представляет.

Его поддерживает коллега из Института астрономии РАН, заведующий отделом физики и эволюции звёзд Дмитрий Вибе. Он называет астероид "даже не песчинкой, а какой-то молекулой" и подчёркивает, что его смогут зафиксировать только специальные наблюдатели.

Ранее Лайф сообщал, что российские астрономы обнаружили "двойника" Челябинского метеорита.

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