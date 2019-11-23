США назвали условие по оказанию помощи в восстановлении Сирии

1274

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В свою очередь, российский дипломат призвал международное сообщество к конкретным мерам по восстановлению страны.

США не будут участвовать в восстановлении подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс". Об этом заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри.

...США сохраняют свою позицию о том, что помощь Дамаску... не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса, — сказал Джеффри в Совбезе ООН.

Дипломат также отметил, что приоритетом США в Сирии является "безжалостное экономическое и дипломатическое давление международного сообщества на Дамаск".

В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал принять конкретные меры по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.

Ранее в ООН призвали США вернуть сирийским властям нефтяные месторождения.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×