Аэропорт Благовещенска закрылся из-за ледяного дождя

Аэропорт Благовещенска закрылся из-за обледенения взлётно-посадочной полосы, об этом сообщило Министерство транспорта Амурской области на странице в "Инстаграме".
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🔴Дорожники устраняют последствия ледяного дождя - на дорогах гололед: временно задержаны авиарейсы и межмуниципальные пассажирские перевозки . ⚠️Смена погоды в Приамурье спровоцировала опасную обстановку на дорогах, внесла коррективы в движении транспорта. . ✈Из-за погодных условий, приведших к обледенению взлетно-посадочной полосы, аэропорт Благовещенск закрыт на прием и выпуск воздушных судов ориентировочно до 13.00 местного времени. Аэродромная служба проводит весь комплекс работ для обеспечения безопасного приема самолетов. Информация по состоянию рейсов отображается в онлайн табло на сайте аэропорта Благовещенск. . ⚠️Ночью в центральных и южных районах региона прошел дождь, в утренние часы образовалось опасное обледенение проезжей части, что привело к небезопасному состоянию на дорогах муниципального и регионального статусов: дороги, улицы и тротуары покрылись ледяной «коркой». . 🚌До улучшения погодных условий и стабилизации дорожной обстановки приостановлено межмуниципальное автобусное сообщение и движение школьных автобусов. Мониторинг дорожной ситуации ведётся в круглосуточном режиме. . 🚜На региональных трассах дорожными службами идет круглосуточная борьба с гололёдом. Дорожники еще ночью вывели более 100 единиц спецтехники на дороги, ведется посыпка дорог проезжей части реагентами. . ☝️Сложная обстановка на дорогах будет сохраняться в течение еще ближайших суток. Водителям необходимо выбирать минимальную скорость движения, важно помнить, что состояние дорожного полотна может меняться через каждый метр. Увеличение дистанции, обеспечит дополнительным местом для непредвиденных маневров. . #минтрансамур#амурупрадор#дороги#гололед
Из-за плохих метеоусловий задержано 10 рейсов, в том числе во Владивосток, Москву и на Пхукет. Все службы аэропорта мобилизованы на работы по обеспечению принятия и выпуска самолётов, ориентировочно воздушная гавань вернётся к нормальному режиму деятельности к 13 часам дня (7:00 мск).
В регионе прошёл ледяной дождь, на дорогах приостановлено движение, задержаны междугородние и городские рейсы автобусов. В Благовещенске работает более 100 единиц спецтехники. По прогнозам Минтранса, такая ситуация сохранится в ближайшие сутки.
18 ноября снег, сильный ветер и гроза обрушились на Владивосток, авиасообщение также было осложнено.
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