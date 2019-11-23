Аэропорт Благовещенска закрылся из-за ледяного дождя

Задержано десять рейсов. По прогнозам Минтранса, такая ситуация в регионе сохранится на ближайшие сутки.

Аэропорт Благовещенска закрылся из-за обледенения взлётно-посадочной полосы, об этом сообщило Министерство транспорта Амурской области на странице в "Инстаграме".

Из-за плохих метеоусловий задержано 10 рейсов, в том числе во Владивосток, Москву и на Пхукет. Все службы аэропорта мобилизованы на работы по обеспечению принятия и выпуска самолётов, ориентировочно воздушная гавань вернётся к нормальному режиму деятельности к 13 часам дня (7:00 мск).

В регионе прошёл ледяной дождь, на дорогах приостановлено движение, задержаны междугородние и городские рейсы автобусов. В Благовещенске работает более 100 единиц спецтехники. По прогнозам Минтранса, такая ситуация сохранится в ближайшие сутки.

18 ноября снег, сильный ветер и гроза обрушились на Владивосток, авиасообщение также было осложнено.