В Хакасии снова погиб турист, катавшийся на снегоходе

Это уже не первая трагедия, произошедшая с любителем экстрима, в начале ноября из-за схода лавины погиб ещё один человек.

В Хакасии у села Приисковое снова погиб турист, он катался на снегоходе, сообщается в группе "Приисковый, Главстан, Трансваль, Подвинск, Гидро" во "ВКонтакте".

— Сегодня в Приисковом погиб Степан Долговых. Сорвался с козырька, и его придавило снегоходом. Ребята его нашли, извлекли, реанимировали больше часа. Запустить сердце не смогли. Лавины не было. Катался с друзьями, — отмечается в сообщении.

Местность привлекает любителей экстрима неизведанными склонами и устойчивым снежным покровом, почти круглый год сюда приезжают лыжники, снегоходчики и фрирайдеры. МЧС отмечает, что несчастные случаи происходят из-за несоблюдения правил безопасности и переоценки собственных возможностей.

Это уже не первая трагедия в районе посёлка. 10 ноября лавина завалила катавшегося на снегоходе туриста, волонтёры нашли его тело под снегом.